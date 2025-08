L’esercizio intermittente del diritto non può portare all’acquisto per usucapione

L’ordinanza della Cassazione 17287 del 26 giugno 2025 offre un importante chiarimento sui requisiti necessari per l’usucapione delle servitù prediali, specificando quando l’esercizio intermittente del diritto non sia idoneo al perfezionamento dell’acquisto per usucapione. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata, precisando ulteriormente i confini applicativi dell’artiucolo 1158 del Codice civile in materia di servitù discontinue.

Il caso: passaggio limitato agli orari commerciali

La controversia riguardava una pretesa ...