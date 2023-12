L’impresa rimborsa al condominio le somme pagate al danneggiato per infiltrazioni da parti comuni

L’impresa che ha eseguito il rifacimento della copertura condominiale soprastante il box auto di proprietà esclusiva, deve rifondere all’ente di gestione tutte le somme che quest’ultimo dovrà corrispondere per risarcire il condomino proprietario danneggiato dalle infiltrazioni d’acqua subite durante i lavori, a causa di una mancata adeguata impermeabilizzazione della superficie oggetto d’intervento.

La manleva assicurativa in favore dell’appaltatore non può essere validamente invocata, in quanto la...