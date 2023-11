Quando sotto una terrazza si riscontrano infiltrazioni di Pierantonio Lisi









La domanda In un condominio di 10 piani ho un appartamento al secondo piano, con bagno e camera da letto sotto il terrazzo dell’appartamento del terzo piano, aperto sui tre lati, sul quale ci sono arbusti ornamentali con impianto di irrigazione. A partire dal novembre 2022, prima sul soffitto del bagno e poi su quello della camera da letto, si sono verificate infiltrazioni d’acqua e ancora oggi non sappiamo se si tratta di un problema privato o condominiale. Vorrei trovare una soluzione affidandomi a un tecnico di fiducia, ma la proprietaria del terzo piano non consente l’ingresso nel suo appartamento. Che cosa posso fare per accedere al suo appartamento e verificare le condizioni del terrazzo?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 novembre

Il terrazzo a servizio dell’appartamento al terzo piano fa da copertura sia per l’appartamento del lettore sia per le altre unità immobiliari sottostanti. Può, perciò, assimilarsi a un lastrico solare, che, pur restando parte comune, può essere oggetto di un diritto di uso esclusivo. In questo caso, l’uso esclusivo fa capo alla proprietaria dell’appartamento dal...