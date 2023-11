L’inquilino può richiedere il danno da inadempimento se il locatore non effettua riparazioni necessarie di Selene Pascasi

Mantenere l’immobile in buono stato locativo non significa solo effettuare lavori all’interno dello stesso ma anche manutenere le cose comuni

Se il proprietario non ottempera all’obbligo di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile locato in buono stato, anche nell’ipotesi in cui si debba intervenire su parti comuni, il conduttore può ottenere il ripristino dei locali e il maggior danno da inadempimento. Ciò, sia chiaro, sempre che il titolare sia venuto a conoscenza della sopravvenuta inidoneità del bene. Lo afferma la Corte di appello di Messina con sentenza 704/2023.

La vicenda processuale

È una Srl ad aprire la lite, citando il proprietario dell’immobile preso in locazione. A causa di infiltrazioni di umidità, infatti, si era vista costretta a comunicare – con preavviso di sei mesi – il recesso dal contratto. E la responsabilità, marca la società, era dovuta a inadempienze del locatore. Di qui, la richiesta di ristoro dei danni e di pagamento dell’indennità di avviamento. Domande ambedue bocciate: non era ravvisabile, per il Tribunale, alcuna responsabilità diretta del proprietario per le perdite lamentate. Non solo, il proprietario dell’immobile aveva persino accordato una riduzione del canone. La Srl, però, non si arrende e formula appello insistendo sulle sue pretese.

La Corte, respinta l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal condominio per omessa indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e tenuto conto che la società, a ben vedere, non aveva censurato la parte della pronuncia che escludeva la responsabilità del condominio, conferma la sentenza appellata ma condanna il proprietario, e non la Srl, a rimborsare all’ente di gestione le spese processuali. Sulla base dei carteggi in atti, spiega il Collegio, era emerso che la Srl aveva inizialmente rivolto le sue richieste di danni nei confronti dei proprietari di unità contigue a quella locata, informando il suo locatore di non aver potuto mettere in funzione l’impianto di climatizzazione predisposto per il piano terra per opposizione del condominio.

L’obbligo del locatore riguarda anche lo stato delle parti comuni

A fronte della successiva sospensione dei canoni, la conduttrice, ricevuto uno sfratto per morosità, inviava al locatore comunicazione di recesso per gravi motivi. Situazione cui seguiva la citazione da cui scaturiva il processo. La prova delle infiltrazioni, però, secondo la Corte non integrava i gravi motivi legittimanti il recesso. Del resto, sottolinea Cassazione 15372/10, l’obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato locativo, riguarda anche le parti comuni dell’edificio. Violazione che, se accertata, legittima il conduttore ad ottenere il ripristino dei locali ed il maggior danno da inadempimento.

Obbligo del locatore che resta subordinato, è evidente, alla conoscenza che abbia della sopravvenuta inidoneità della cosa stessa a soddisfare le esigenze insite nella locazione. Ma, nella vicenda, al proprietario non era imputabile un inadempimento tale da legittimarne la condanna al ristoro dei danni asseritamente patiti dalla conduttrice. Inevitabile, allora, la soluzione adottata dalla Corte di appello di Messina che rigetta le pretese. In punto di spese, invece, per i giudici è il proprietario e non la Srl a doverle rimborsare al condominio.