È valida la delibera dell’assemblea che disciplina l’accesso al condominio per ragioni di sicurezza e dev’essere, per questo, esclusa una compromissione dei diritti dei negozianti quando il cancello, a detti fini installato, rimanga aperto durante l’orario di apertura degli esercizi commerciali. Lo ha affermato la Cassazione nell’ordinanza numero 22857 del 7 luglio 2026, con la quale ha rigettato la domanda di una società, proprietaria di un negozio al piano terra dell’edificio, che aveva impugnato...

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