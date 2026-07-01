In tema di locazioni ad uso commerciale, manca una prescrizione imperativa quanto alla determinazione del canone. L’unica disposizione relativa al canone è, infatti, dettata dall’art. 32 della legge 392/1978 che, sul piano testuale, prevede soltanto l’eventuale aggiornamento del corrispettivo dovuto dal conduttore su apposita richiesta del locatore.
Inquadramento
La legge ammette, infatti, che le parti possano stabilire di adeguare il corrispettivo periodico, così da mantenere costante nel tempo il valore del canone, suscettibile, come ogni obbligazione pecuniaria, di subire gli effetti del fenomeno inflattivo, ma stabilisce che la misura dell’aggiornamento non debba essere superiore alla percentuale predeterminata del 75% dell’indice dei prezzi Istat al consumo per le famiglie di operai e impiegati e calcolato su quello corrisposto nell’anno precedente....