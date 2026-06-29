Con la risoluzione 21, emanata il 5 giugno 2026, l’agenzia delle Entrate è intervenuta per delineare e ribadire i principi fondamentali inerenti agli obblighi di aggiornamento delle intestazioni e delle caratteristiche catastali, gravanti sui proprietari o sui titolari di diritti reali di godimento, a seguito dell’esecuzione di opere edilizie.

Le conseguenze tributarie

Sotto il profilo sistematico, le direttive fornite dall’Amministrazione finanziaria assumono una rilevanza dirimente anche in ambito tributario: la rideterminazione...