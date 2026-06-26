Il caso concreto: una valutazione che non regge al rogito.
Un proprietario contatta un agente immobiliare per vendere il proprio appartamento in un condominio milanese. L’immobile è stato oggetto di interventi trainanti nell’ambito del Superbonus 110%: cappotto termico, sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato con pompa di calore, installazione di impianto fotovoltaico condominiale con sistema di accumulo. La classe energetica è passata da F a B. L’agente formula una valutazione aggiornata tenendo conto del miglioramento energetico, ma omette...