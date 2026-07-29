I locali commerciali posti al piano terra degli stabili condominiali, in particolare le attività di ristorazione, cercano costantemente di ampliare i propri spazi all’esterno installando dehors e strutture temporanee. Quando tali manufatti vengono posizionati sul marciapiede pubblico, dopo aver ottenuto il regolare permesso comunale, l’esercente ritiene spesso di essere in una botte di ferro.
Tuttavia, il diritto amministrativo e il diritto privato viaggiano su binari ben distinti; difatti, la concessione...