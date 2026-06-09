In base all’articolo 1138 Codice civile, il regolamento di condominio contiene le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Accade, però che i regolamenti, oltre a regolare l’uso delle parti comuni, contengano apposite clausole limitative dei diritti di ciascun condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva; si ...

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