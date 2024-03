La cattiva scelta della ditta da parte dell’amministratore committente si trasforma in ingerenza nei lavori

Il committente del contratto di appalto di opere edilizie, per l’articolo 89 del Dlgs 2008/81, è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata e deve prendere in considerazione i documenti indicati all’articolo 91 lettere a) e b) e sia verificare l’iscrizione alla Camera di commercio che l’idoneità tecnica dell’appaltatore. Tali adempimenti si applicano anche all’amministratore che sottoscrive un contratto di appalto in nome e per conto del condominio.

Il caso trattato

Il Tribunale assolveva un committente...