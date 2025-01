La clausola generica del regolamento non può vietare la scuola di danza in condominio

La realizzazione delle più svariate attività in un condominio è ormai pratica diffusa. Tuttavia, non sempre i condòmini sono ben disposti a tollerare che, nell’appartamento al piano di sopra, vi sia un’associazione, una scuola di musica, un circolo ricreativo e quanto altro ancora. Come fare, quindi, per essere sicuri di porre dei limiti che abbiano valore reale, oltre che legale? Ce lo spiega bene la sentenza numero 2529 emessa il 12 novembre 2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore.

La diversa destinazione del bene esclusivo

Un condòmino proprietario...