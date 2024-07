La locazione a fini pubblicitari delle facciate condominiali: limiti, requisiti e possibilità

Un’analisi delle normative applicabili, delle autorizzazioni necessarie e delle opportunità per i condomini di valorizzare economicamente le proprie facciate.

La locazione delle facciate condominiali: si può?

La facciata condominiale rientra a pieno titolo tra i beni comuni indicati, pur in via presuntiva, dall’art. 1117 cod. civ. È possibile che l’assemblea decida di locare i beni comuni? La risposta è affermativa essendo possibile per il Condominio determinarsi nel senso di locare, anche a terzi, le parti comuni. Si tratta di decisioni che se da un lato impediscono l’utilizzazione materiale di quella parte comune, dall’altro consentono di realizzare la riduzione, ad esempio, della quota di partecipazione...