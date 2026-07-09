La sentenza 22597/2026 della terza sezione civile opera una decisa ricucitura tra il piano dell’accertamento della responsabilità del perito estimatore e quello della liquidazione del danno da perdita di chance.
Il fatto e la dinamica processuale
La vicenda trae origine dall’acquisto all’asta di un immobile. Una signora si aggiudica il cespite facendo affidamento sulla perizia di stima redatta da un geometra nominato dal giudice dell’esecuzione. Sospettando di aver pagato un prezzo non corrispondente al valore reale, promuove un accertamento...