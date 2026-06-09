La revisione delle tabelle millesimali consentita dall’articolo 69 disposizioni attuative Codice civile, non può fondarsi su un vizio del consenso, previsto dall’articolo 1428 Codice civile per i soli atti negoziali. Infatti, la revisione per errore di cui all’articolo 69 concerne il palesarsi di errore di calcolo e deve essere giustificata dall’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.
L’accettazione delle...