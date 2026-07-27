Anche a seguito della legge 220/2012, il condominio resta privo di soggettività giuridica. Nulla di diverso dall'art. 1129, comma 7, cod. civ., sulla intestazione "al condominio" del conto corrente condominiale (quanto, ad esempio, alla titolarità ed alla disponibilità del saldo). L'argomento si ritrova nell'ordinanza della Cass. Sez. II, 28 febbraio 2024 n. 5268, in tema di ripetizione di indebito che vede quale solvens un condominio "in quanto tali somme erano riferibili al patrimonio di quest...
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