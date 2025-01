La Srl mandataria nomina l’amministratore «fisico»

La domanda

In un supercondominio di cinque palazzine, i rappresentanti di palazzina convocano un’assemblea per la nomina del nuovo amministratore, dopo le dimissioni del precedente. I candidati sono tre: una società a responsabilità limitata e due privati. Viene nominata la Srl, con quattro voti su cinque. L’assemblea dei cinque rappresentanti verbalizza la designazione stabilendo che, «essendo raggiunta la maggioranza prescritta dalla legge a favore dell’offerta della Srl, l’assemblea nomina amministratore pro-tempore del supercondominio la Srl la quale incarica sin da ora la signora ..., che possiede i requisiti di legge, per lo svolgimento dell’incarico di amministratore». L’amministratore del supercondominio, quindi, non è stato nominato dall’assemblea, per cui - ritengo - la sua nomina sarebbe nulla. Questa mia interpretazione è corretta? Rileva il fatto che la persona fisica incaricata dalla Srl sia alle dipendenze della stessa?