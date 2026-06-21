Il 73% di coloro che hanno ristrutturato casa l’anno scorso, e hanno già presentato il modello 730/2026, ha diritto al bonus maggiorato per l’abitazione principale. In pratica, sette beneficiari su dieci hanno indicato la detrazione del 50%, anziché quella base del 36%, nei righi E41-E43.

A offrire un primo sguardo, a campagna dichiarativa ancora in corso, sono le elaborazioni effettuate dal Caf Acli per Il Sole 24 Ore del Lunedì sui modelli 730 inviati fino a venerdì 12 giugno. Scopriamo allora che...