Una delle più rilevanti novità introdotte dalla legge di riforma del condominio (220/2012) è stata l’obbligo della costituzione del fondo speciale per i lavori straordinari su parti condominiali. La norma di riferimento è l’articolo 1135, primo comma, n. 4 del Codice civile, che impone all’assemblea dei condòmini l’obbligo di provvedere alla costituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori da eseguire. Se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede...
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