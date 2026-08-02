Quando le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva non provocano soltanto danni materiali ai muri o agli intonaci, ma incidono anche sulla salubrità dell’abitazione che le subisce e mettono a rischio la qualità della vita di chi vi risiede, il diritto alla tutela della salute prevale sull’attesa dei tempi del giudizio ordinario.
È questo il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza del 22 luglio 2026, che offre un’importante applicazione...