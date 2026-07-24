Danni da infiltrazione in una autorimessa posta in un locale sottostante due condomìni sono il tema centrale dell’ordinanza di Cassazione 23963/2026 depositata il 23 luglio. La vicenda nasceva dall’azione intentata dall’esercente attività all’interno del locale che, nelle more del giudizio, aveva acquistato. Chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, sia subiti personalmente quale danno biologico, sia causati alla sua attività imprenditoriale e ai macchinari dalle infiltrazioni provenienti da...

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