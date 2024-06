Le irregolarità edilizie ostacolano i benefici

La domanda In un condominio dove alcuni appartamenti, a causa di lavori interni, non hanno la conformità urbanistica catastale, s’intende eseguire lavori condominiali sulla facciata dell’edificio, fruendo delle detrazioni fiscali. Si chiede se ai condòmini i cui appartamenti sono in regola e non presentano difformità può essere inibito l’accesso ai benefici fiscali per i lavori condominiali, a causa delle irregolarità presenti in alcuni appartamenti.

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 24 giugno 2024

Premesso che la specifica questione non è ancora stata esaminata dalla prassi ufficiale del Fisco, si rileva che, per il superbonus, ex articolo 119, del Dl 34/2020, il problema non si pone, in quanto, in base al comma 13-ter dell’articolo citato, gli interventi ammessi al superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici...