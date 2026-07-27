Sono state affrontate da Cass., Sez. II, sent. 17 febbraio 2023, n. 5043 le questioni riguardanti la struttura delle obbligazioni condominiali. Ci si riferisce alla questione dei debiti dei singoli condòmini in relazione ai terzi creditori, per spese condominiali necessarie alla gestione condominiale (appalti, prestazioni d'opera o di lavoro subordinato).
La questione ha avuto origine dalla formulazione dei primi due commi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. inseriti dalla legge 220/2012.
La Cass...