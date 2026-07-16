In caso di locazione, il locatore deve provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore e all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’art. 1130, n. 6), cod. civ. Tra amministratore, locatore e inquilino, vi sono regole specifiche per le comunicazioni afferenti la partecipazione all’assemblea condominiale.

L’istituto della locazione assume particolare rilevanza nell’ambito della disciplina del condominio, ai fini della partecipazione alle assemblee condominiali e del riparto delle spese fra locatore e conduttore. In particolare, all’amministratore condominiale deve essere comunicata la situazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento gravanti sull’immobile, affinché possa aggiornare l’anagrafe condominiale. Fra le attribuzioni dell’amministratore, infatti, l’art. 1130, n. 6), cod...