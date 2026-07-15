Con l’ordinanza del 9 giugno 2026 nel procedimento ruolo generale 2464/2024, il Tribunale di Como ha respinto il ricorso possessorio con cui alcuni condòmini di un palazzo storico lamentavano la turbativa derivante dal passaggio dei dipendenti di un ristorante, che attraversavano l’androne comune portando le pietanze ai tavoli all’aperto e riportando in cucina i piatti. La pronuncia àncora la decisione alla funzione propria dello spazio comune e all’onere della prova.

Il caso

I ricorrenti non contestavano...