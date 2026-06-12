Chi controlla il controllore? Nel caso del revisore condominiale, la domanda non ha solo un valore retorico. Riguarda, piuttosto, la struttura stessa di una figura chiamata a verificare la gestione economica del condominio senza essere, a sua volta, inserita in un sistema uniforme e obbligatorio di accertamento preventivo delle competenze.
Il quadro normativo è noto. La Legge 14 gennaio 2013, n. 4 disciplina le professioni non organizzate in albi ed elenchi e affida all’autoregolamentazione associativa...