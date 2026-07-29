In occasione della compravendita di un’unità immobiliare in condominio, è prassi che il proprietario richieda all’amministratore l’attestazione prevista dall’articolo 1130, n. 9, Codice civile, relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
In tali casi, la norma dispone che l’amministratore debba «fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso». Si tratta...