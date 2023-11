Locazione del lastrico «9+6» ammessa senza l’unanimità di Matteo Rezzonico









La domanda In un condominio si deve votare per approvare, o meno, la locazione del lastrico solare per l’installazione di un ripetitore telefonico. Poiché la bozza di contratto di locazione prevede una «durata di anni 9+6 con possibilità di tacito rinnovo», ritengo che si renda necessaria un’approvazione all’unanimità, in quanto la maggioranza qualificata può approvare contratti di locazione fino a nove anni. Ritengo inoltre che il 9+6, con possibilità di tacito rinnovo, potrebbe identificarsi come un escamotage per non aver mai bisogno, neppure per il rinnovo, di una votazione unanime. Ho ragione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 6 novembre

Secondo la giurisprudenza, il contratto di nove anni rinnovabile per altri sei, salvo disdetta, non costituisce un contratto di locazione ultranovennale per il quale è richiesta l’unanimità dei consensi a norma dell’articolo 1108, terzo comma, del Codice civile. Si veda in questo senso la giurisprudenza - già dettata relativamente alle locazione a uso diverso, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 392/1978 (ma applicabile alla fattispecie per i princìpi espressi) - secondo cui non si considera ultranovennale il contratto in cui il rinnovo alla prima scadenza e alle scadenze successive sia solo eventuale (sentenza della Cassazione 27 novembre 2018, n. 30619).

Né dal quesito emerge che i condòmini abbiano voluto concedere al concessionario un diritto reale, per cui sarebbe richiesto il consenso dell’unanimità dei partecipanti al condominio. Pertanto, per l’approvazione di un contratto di locazione di durata di nove anni più sei, può essere sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti che rappresenti 333 millesimi (si veda la sentenza della Cassazione, a sezioni unite, 30 aprile 2020, n. 8434).