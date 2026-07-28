Il costante aumento del numero dei contratti di locazione a canone concordato, registrato anche dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’agenzia delle Entrate nei sui ultimi rapporti, è dovuto a molti fattori tra i quali certamente hanno grande importanza le agevolazioni fiscali che locatori e conduttori possono fruire. Nei Comuni ad alta tensione abitativa è applicabile la cedolare secca al 10%, mentre in tutti i Comuni è prevista la riduzione Imu del 25%, che nelle grandi città e in genere...

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