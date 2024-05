Mediazione, i bonus partono piano

I crediti d’imposta introdotti per incentivare la mediazione segnano un debutto al di sotto delle aspettative. Per il primo periodo di applicazione, il secondo semestre 2023, sono infatti stati riconosciuti in totale circa 215mila euro di bonus a parti e organismi di mediazione.

Una somma piccola rispetto ai fondi stanziati dalla riforma Cartabia della giustizia civile (legge delega 206 del 2021) per sostenere la risoluzione alternativa delle controversie: 4,4 milioni per il 2022 e 60,6 milioni dal...