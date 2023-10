Mediazione obbligatoria in condominio anche per contratti d’opera e somministrazione sottoscritti di Fabrizio Plagenza

La riforma Cartabia ha esteso l’elenco delle materie per le quali l’esperimento del procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria

Se la riforma della Giustizia è ormai quotidiana realtà, tra modifiche processuali e procedimentali, gli effetti e la portata della nuova mediazione in condominio necessitano di tempo prima di poter renderci conto di come e quanto sia cambiato l’istituto, definitivamente dal 30 giugno scorso.

A chi sosteneva (e tra questi, devo dire, tanti amministratori di condominio) che nulla era sostanzialmente cambiato, ho sempre risposto che se prima era importante conoscere il procedimento di mediazione, adesso, post riforma Cartabia, diventa fondamentale conoscere anche le modifiche apportate ad altre norme del Dlgs 28/2010.

Il nuovo ruolo dell’amministratore

Si è spesso e tanto parlato, ad esempio, del nuovo ruolo e delle possibili ulteriori responsabilità per l’amministratore, legittimato, adesso ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Si è scritto del venir meno del primo incontro, spesso identificato come una sorta di incontro filtro. Ed ancora, si è avanzata l’ipotesi (ancora ad oggi da verificare), dei rischi in termini di decadenza dal termine di trenta giorni, ex articolo 1137 Codice civile, per impugnare la delibera annullabile, vista la cancellazione, con un colpo di spugna, di una parte dell’articolo 5, comma 6 del “vecchio” testo, come modificato dal nuovo articolo 8 comma 2 del “nuovo” testo.

Le opportunità introdotte dalla riforma

Pochi, tuttavia, hanno realmente compreso che la vera novità sta nelle nuove ed ulteriori opportunità che la nuova mediazione è in grado di offrire.

La riforma della giustizia ha eliminato l’articolo 5 comma 1 bis originariamente presente nel testo del Dlgs 28/2010 e lo ha sostituito con il nuovo articolo 5, comma 1, con un ampliamento dell’elenco delle materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.

Infatti, il citato articolo, così come novellato, rubricato «Condizione di procedibilità e rapporti con il processo», aggiunge, all’elenco già presente, le seguenti ulteriori materie : «associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura».

Se ancora non è chiaro, fermiamoci un attimo e pensiamo alla portata della norma richiamata, concentrandoci sui contratti sottoscritti con i professionisti per il rifacimento delle tabelle millesimali piuttosto che per lo studio di prefattibilità o fattibilità (si pensi al super bonus 110%).

Il contratto d’opera

Tale forma contrattuale è espressamente prevista dall’articolo 2222 del Codice civile a mente del quale «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV».

Ecco, tra condominio e professionista si sottoscrive un contratto d’opera professionale che, in caso di inadempimento e interpretazione, rientrando la materia (opera) tra quelle oggi indicate dal Dlgs 149/2022, sarà soggetto a mediazione obbligatoria, ex articolo 5 comma 1. Stesso discorso dicasi per i contratti di fornitura delle utenze.

Il contratto di somministrazione

L’articolo 1559 Codice civile disciplina la somministrazione : «La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose». Anche la materia somministrazione, prima della riforma Cartabia, non era soggetta a mediazione obbligatoria.

Adesso, per effetto del suo inserimento tra le materie di cui all’articolo 5 comma 1, ogni controversia che dovesse insorgere, ad esempio, tra il condominio ed il gestore della fornitura, ad esempio di energia, gas, acqua, dovrà essere preceduta dal procedimento di mediazione.