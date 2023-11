Mediazione, la procura può essere rilasciata unicamente a favore di persona a conoscenza dei fatti e munita di poteri sostanziali di Eugenio Correale

La parte che non partecipa personalmente alla mediazione può farsi sostituire dal proprio difensore, ma deve rilasciargli procura sostanziale la cui forma non può essere autenticata dall’avvocato

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sulla sentenza del Tribunale di Roma, sezione quinta, sentenza numero 10276 del 28 giugno 2023.

In sintesi

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Dlgs 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’articolo 5, comma 1 bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. In tale ultima ipotesi, se l’interessato sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore medesimo, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti nella procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

L’analisi

La giurisprudenza non ha ancora espresso indirizzo nettamente maggioritario intorno ai molti problemi affrontati dal Tribunale di Roma, talché la decisione in commento esige conferma. Pur con questa cauta premessa, si segnala che occorre considerare che molti giudici hanno ritenuto inefficace e privo di effetti il procedimento di mediazione carente per la mancata o per la irrituale comparizione della parte istante o di un suo delegato. Ben conoscendo la categoria degli ottimisti, si tenterà di tarparne le ali riproducendo seccamente quanto deciso in concreto dal Tribunale di Roma: «Alla luce delle considerazioni che precedono e dei citati principi giurisprudenziali, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, l’avanzata eccezione deve essere accolta e deve quindi dichiararsi l’improcedibilità del presente giudizio».

In sostanza l’attrice ha perso la causa ed è stata condannata alle spese di lite a causa della irritualità della autentica della procura che aveva rilasciato. Né può dirsi che la tesi abbracciata dal Tribunale sia sorprendente o manchi di solidi referenti. Con sentenza 8473 del 2019 la Suprema corte ha chiarito che nella mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, che possono farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. L’onere di comparire davanti al mediatore viene soddisfatto anche se intervenga procuratore speciale munito dei poteri sostanziali di trattare e comporre la lite.

Tuttavia, secondo l’insegnamento della corte Suprema, la firma apposta su tale procura speciale non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Più chiaramente: la parte che non partecipa personalmente alla mediazione può farsi sostituire dal proprio difensore, ma deve rilasciargli procura sostanziale la cui forma non può essere autenticata dall’avvocato, neppure se conferita allo stesso professionista, talché diventa necessaria l’autentica notarile. La decisione in commento è opinabile, come tutte le questioni giuridiche. Tuttavia, gli amministratori faranno bene a temerne gli effetti, sopra tutto nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo per il recupero di spese condominiali, nelle quali è il condominio ad avere l’obbligo di avviare la mediazione, talché l’eventuale dichiarazione di improcedibilità rimane a suo carico.