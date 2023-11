Mediazione senza errori: la fonte normativa e le definizioni utili di Fabrizio Plagenza

Per poter attivare, aderire e partecipare ad un procedimento di mediazione, soprattutto laddove la materia (come quella condominiale), preveda l’obbligo d mediare, quale condizione di procedibilità, necessita, a parere di chi scrive, di una necessaria conoscenza basilare. Ecco perché ritengo utile porre l’attenzione su alcuni elementi che, nello specifico, possono rappresentare le basi della conoscenza del procedimento di mediazione.

Il Dlgs 28/2010

La mediazione è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali». Nel 2012, con la sentenza 272 del 6 dicembre 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina relativa alla cosiddetta mediazione obbligatoria.

In particolare, la Corte costituzionale si è pronunciata solo in merito alla questione dell’eccesso di delega legislativa, senza dunque analizzare (in quanto assorbiti nell’evidenziato profilo dell’eccesso di delega legislativa) le censure di incostituzionalità della disciplina dell’improcedibilità della mediazione rispetto all’articolo 24 della Costituzione. Secondo autorevole dottrina, la disciplina della mediazione obbligatoria non ha incontrato una bocciatura costituzionale proprio poiché la Consulta ha rilevato un eccesso di delega senza entrare nella sostanza della legge (Spina, Incostituzionalità della mediazione obbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio mediazione civile 119/2012).

Ecco che, superato il vaglio costituzionale, l’obbligatorietà della mediazione è stata reintrodotta, con alcune modifiche, con il Decreto del fare, Dl 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», convertito con modifiche nella legge 9 agosto 2013, numero 98. Veniva previsto, pertanto, l’articolo 5, comma 1-bis, secondo cui, nelle controversie vertenti nelle materie ivi elencate (anche la materia condominiale), l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce nuovamente condizione di procedibilità della domanda giudiziale).

La riforma della giustizia ha eliminato l’articolo 5 comma 1 bis originariamente presente nel testo del Dlgs 28/2010 e lo ha “sostituito” con il nuovo articolo 5, comma 1, con un ampliamento dell’elenco delle materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. Infatti, il citato articolo, così come novellato, rubricato «Condizione di procedibilità e rapporti con il processo», aggiunge, all’elenco già presente, nuove materie : «associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura».

Definizioni utili

Il Dlgs 28/2010, all’articolo 1, fornisce importanti definizioni che si riportano di seguito:

a) mediazione : l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) mediatore : la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c) conciliazione : la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d) organismo : l’ente pubblico o privato, presso il quale puo’ svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

e) registro : il registro degli organismi istituito con decreto del ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 16 del decreto, nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del ministro della Giustizia 23 luglio 2004, numero 222.

Aggiungiamo :

f) parti : parte istante (chi deposita la domanda di mediazione) e parte chiamata (chi è chiamato in mediazione).

g) verbale di accordo : contratto, avente efficacia di titolo esecutivo, con cui le parti, in sede di mediazione, conciliano la controversia oggetto del procedimento.

Secondo autorevole dottrina «la più antica definizione del mediatore e della mediazione ci è stata data nel 1755 dal filosofo Christian Wolff che aveva messo su carta (in latino) la tradizione orale albanese di alcune regole del Kanun (risalente a quasi tre secoli prima) e che così si esprimeva : «Mediatore è colui che presta la sua opera nella composizione di una controversia tra altri, quando nella composizione il diritto si è arenato; l’atto la cui composizione si perfeziona tramite un terzo o di cui si tenta la composizione tramite un terzo si definisce mediazione”.

Ecco perché è sempre d’attualità la contrapposizione (da mantenere ferma, a parere dello scrivente) tra processo (giudiziale) e procedimento (di mediazione).