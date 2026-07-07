In ambito condominiale uno degli argomenti che genera spesso più conflitti è quello relativo alla ripartizione delle spese condominiali. Può capitare, infatti, che l’assemblea chieda di distribuire le spese con criteri diversi rispetto a quelli previsti dalle tabelle millesimali o dalla legge, spesso nel tentativo di trovare soluzioni più pratiche, ma è importante chiarire questo aspetto per comprendere fino a che punto l’assemblea possa effettivamente intervenire sui criteri di riparto delle spese...
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