Il XVII° Congresso nazionale di Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) svoltosi a Roma e che ha confermato alla presidenza dell’associazione Francesco Burrelli, per il quarto mandato, ha eletto anche il nuovo tesoriere, Antonio Pazonzi. Burrelli, subito dopo la sua proclamazione, ha confermato Segretario generale Andrea Finizio.

«Sarò il presidente del dialogo, dell’ascolto delle proposte e pronto a condividere quelle di interesse per l’associazione – le parole di...