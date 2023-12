Nel 2024 prende quota il sismabonus ordinario con sconti fino all’85% Misure antisismiche agevolate, nelle zone sismiche 1, 2 o 3, per tutti i contribuenti e per tutti gli immobili con detrazione Irpef o Ires del 50%, 70% o 80% se il rischio sismico si riduce rispettivamente di 1 o 2 classi, del 75% o 85% se effettuate su parti comuni o per il sismabonus acquisti