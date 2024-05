Nel condominio minimo no alla nomina dell’amministratore giudiziario

Come noto, il condominio si instaura – ex lege – sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, situazione che si riscontra anche in caso di «condominio minimo», ossia composto da un numero di partecipanti di almeno due fino a otto.

La disciplina

La legge 220/2012, di riforma del condominio, non ha dettato alcuna norma di disciplina specifica di questo fenomeno che risulta, pertanto, ancora regolato essenzialmente dai principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla ...