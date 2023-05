Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si può chiedere l’annullamento della delibera se entro i termini di Luana Tagliolini

In pratica va proposta domanda riconvenzionale in tal senso entro i 30 giorni dall’approvazione del testo come prevede il Codice

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, si può richiedere al giudice di accertare l’annullabilità di una deliberazione purché non siano decorsi i termini di cui all'articolo 1137 codice civile (Cassazione, ordinanza 12379/2023).

I fatti di causa

Il Tribunale, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo che intimava un condomino a pagare al condominio la somma per spese di gestione ordinaria e straordinaria, aveva respinto i motivi di opposizione e, dato...