Nella domanda di mediazione non si richiamano precedenti sentenze o violazioni di norme

Il Tribunale di Genova con la sentenza 2952 del 18 novembre 2024 ha esaminato il delicato aspetto dei presupposti richiesti per la corretta predisposizione della domanda di mediazione nelle controversie condominiali. Per queste liti l’esperimento del tentativo di conciliazione costituisce una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Devono esservi simmetria e conformità fra le domanda di mediazione e la successiva domanda giudiziaria, ma gli elementi richiesti per l’una e per l’altra ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi