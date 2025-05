Nessun bonus al condominio costituito soltanto da box

La domanda Amministro un condominio di 70 box. È possibile chiedere la detrazione fiscale per lavori straordinari sulla rampa?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 maggio 2025

La risposta è, forzatamente, negativa. L’intervento descritto, di rifacimento della rampa, potrebbe ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, Tuir, solo qualora fosse posto in essere sulle parti comuni di edifici residenziali, mentre, nel caso di specie, l’edificio in esame non è qualificabile come residenziale. Nell’ipotesi in esame...