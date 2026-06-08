Non si può beneficiare dello sconto in fattura per interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche se non si prova di avere richiesto entro i tempi fissati dalla normativa il titolo abilitativo o – per le attività in edilizia libera – che i lavori sono iniziati o che è stato stipulato un accordo per la fornitura dei beni e dei servizi (e che è stato versato un acconto sul prezzo). È quanto emerge dalla sentenza 479 del 2026 della Cgt di I grado di Milano, sezione 2 (presidente ...

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