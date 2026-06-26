Con l’ordinanza 19010, depositata il 10 giugno 2026, la Corte di cassazione è intervenuta in materia di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, delineando una rigorosa esegesi dei requisiti preclusivi sanciti dalla legislazione vigente. Il giudice di legittimità ha infatti chiarito che l’accesso al regime impositivo di favore risulta inibito qualora il contribuente detenga già la titolarità di una frazione di un ulteriore immobile, ancorché tale quota sia di entità irrisoria e limitata...

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