Non è dato «sensibile» l’indirizzo dei condòmini non residenti

Il tema del rispetto della privacy in condominio è sempre in primo piano ma ci sono dati che, seppur possano sembrare sensibili e quindi da non diffondere, in realtà possono essere comunicati agli altri condòmini. È il caso degli indirizzi dei proprietari di appartamenti che non siano residenti nello stabile perch l’appartamento come di frequente accade è stato dato in locazione. Se un condomino faccia richiesta all’amministratore degli indirizzi di chi è proprietario ma non vive nello stabile, il...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi