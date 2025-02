Non impugnabile per vizi la delibera priva di scelte economicamente vincolanti

Non è impugnabile la delibera non esecutiva per difetto di quorum. Quest’ultimo non può essere invocato come causa di invalidità se il contenuto dell’atto non è concretamente volto a realizzare dei lavori. È l’interessante conclusione cui è giunta la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, numero 470/2024.

La vicenda processuale

A originarla l’impugnazione di un deliberato...