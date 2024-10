Appalto, il direttore dei lavori risponde in solido con l’appaltatore per vizi e difformità dell’opera

In tema di appalti, il direttore dei lavori ha il dovere di sorvegliare l’esecuzione delle opere per garantirne la conformità al progetto e alle regole della buona tecnica. Quest’obbligo implica che il direttore dei lavori risponda in solido con l’appaltatore per vizi e difformità dell’opera derivanti dalla mancata sorveglianza, salvo che i difetti siano imputabili esclusivamente a vizi progettuali sui quali non aveva compiti specifici di controllo. Lo stabilisce Cassazione, sezione seconda, nella...

