L’articolo 1127 del Codice civile attribuisce al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, ovvero al titolare esclusivo del lastrico solare, il diritto di sopraelevare realizzando nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che il titolo disponga diversamente. Si tratta di un diritto potestativo che trova il proprio fondamento direttamente nella proprietà esclusiva e che, proprio per questa ragione, può essere esercitato unilateralmente, senza necessità di una preventiva autorizzazione dell’assemblea...
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