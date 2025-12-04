Non viola il codice del consumo la clausola dell’arbitrato irrituale
Chi la impugna è tenuto a dimostrare che vi sia a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali
Una sentenza del Tribunale di Verbania (la numero 373 pubblicata in data 19 novembre 2025) offre lo spunto per riprendere due principi-cardine in tema di regolamento condominiale e clausole arbitrali.
La vicenda
Un condòmino aveva impugnato una delibera assembleare che approvava alcune modifiche al regolamento condominiale. Tra queste, ve n’era una particolarmente rilevante: l’abolizione della clausola di arbitrato irrituale.
Il regolamento del condominio, infatti, prevedeva espressamente che eventuali controversie...
di Edoardo Riccio - direttore Centro studi Nazionale ANACI