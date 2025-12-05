Partecipazione all’assemblea del custode dell’immobile pignorato tra i temi della settimana
Focus anche su sospensione per morosità dai servizi condominiali, telecamere in condominio e responsabilità dell’appaltatore
In Condominio e immobili 1° dicembre 2025 può leggersi il contributo di N. Arnone, «Il ruolo del custode giudiziario dell’immobile condominiale pignorato ai fini della partecipazione all’assemblea», in commento a Cassazione 31 luglio 2025, n. 22105. Sul problema se, in ipotesi di unità immobiliare, sequestrata o pignorata, amministrata da un custode giudiziario, spetti a quest’ultimo o, piuttosto, comunque al proprietario il diritto di prendere parte alle assemblee di condominio e l’obbligo di pagare...
Contante e trasparenza: le fragilità della gestione finanziaria condominiale
di Graziano Attanasio – coordinatore nazionale RCCF – revisori certificati e forensi