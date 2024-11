Notariato e associazioni di consumatori presentano la Guida sulle agevolazioni prima casa

Si terrà il prossimo 27 novembre a Roma alle 11, presso la sala cristallo dell’Hotel Nazionale (Piazza Montecitorio, 131) la presentazione della guida «Agevolazioni fiscali prima casa - istruzioni per l’uso», elaborata dal Consiglio nazionale del Notariato e da 14 associazioni dei consumatori. L’obiettivo è supportare i cittadini in uno dei momenti più importanti della loro vita: l’acquisto della prima casa. La guida, che spiega gli aspetti fiscali e le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, è stata scritta con la tecnica della domanda/risposta ed è arricchita dalla presenza di tabelle riassuntive che potranno aiutare a individuare in breve tempo l’argomento di interesse.

Alla conferenza stampa (clicca qui per la locandina) prenderanno parte: Giulio Biino, Presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Marcello Coppo, deputato Fratelli d’Italia, Marco Furfaro, deputato Partito Democratico, Alessandra Mascellaro, Consigliera nazionale del Notariato responsabile dei rapporti con le associazioni dei consumatori, Alberto Pavesi, notaio membro Commissione consumatori del Consiglio nazionale del Notariato, Massimo Campanella, responsabile Regione Lazio Adusbef, Tiziana Toto, responsabile Politiche dei consumatori Cittadinanzattiva e Antonio Longo, presidente Movimento difesa del cittadino.