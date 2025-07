Nulla la delibera che approva ristrutturazioni su costruzione abusiva

Ogni intervento su un immobile condominiale abusivo, anche se meramente manutentivo o conservativo, costituisce prosecuzione della attività illecita originaria e non può essere legittimato nemmeno da una delibera assembleare adottata all’unanimità. È nulla per illiceità dell’oggetto la delibera che approvi lavori di ristrutturazione delle scale in un condominio gravemente difforme dal titolo edilizio poiché l’autonomia privata non può derogare ai limiti imposti dall’ordine pubblico e dalla normativa...

